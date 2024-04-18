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فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته: امهاتكم ما عرفوا يربوكم
فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته: امهاتكم ما عرفوا يربوكم
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فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته: امهاتكم ما عرفوا يربوكم

فن

2024-04-18 | 06:04
فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته: امهاتكم ما عرفوا يربوكم
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Aljadeed
فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته: امهاتكم ما عرفوا يربوكم

خرج الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر عن صمته لأول مرة، ورد بطريقة قاسية على كل من تنمر على زوجته بالقول انها تبدو اكبر منه بالعمر ولا تناسبه.

وفي مقطع فيديو نشره فارس اسكندر على حسابه عبر انستغرام، واجه المتنمرين بقوة، اذ توجه لكل من يقول ان زوجته اكبر منه في السن: "ايه اخدتها اكبر مني بالقيمة وبأخلاقها ومحبتها وتواضعها، ولكل اللي عم يقولوا انو زوجتي متل امي، ايه اكيد بدي نقيها متل امي مش متل امهاتكن لان ما عرفوا يربوكن".
هذا ورد فارس إسكندر من خلال الفيديو على كل من قال له في التعليقات: "صمت صمت وفطرت على بصلة"، بالقول: "مش مشكلة ومش غلط.. انا بحبها كتير وهيدا القرار اخدته بكل ارادتي، وهي انسانة بالحب وبالقانون قاضية، ومكتملة بالنسبة الي".

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