فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته: امهاتكم ما عرفوا يربوكم

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A post shared by FARES M. ESKANDAR | فارس إسكندر (@officialfaresiskandar)
A post shared by FARES M. ESKANDAR | فارس إسكندر (@officialfaresiskandar)
احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وزميلتها السورية سلافة معمار، بنجاح "مسلسل 2024" التي لعبت فيه نادين دور النقيب "سما"، ومسلسل "ولاد بديعة" التي لعبت فيه سلافة دور "سكر".
شاركت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة ربيعية مميزة.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، وذلك بعد نشرها صوراً لها وهي مرتدية طرحة زفاف بيضاء، دون الكشف عن أي معلومات آخرى.