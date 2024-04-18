نادين الراسي تطل بفستان الزفاف وتفاجئ الجميع: قلتُ نعم!

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي "عروس" مرتدية فستان زفاف فخم وحملت بيدها باقة من الورد، الامر الذي فاجأ الجميع.



وفي التفاصيل، نشرت نادين على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وقد ارتدت فستان الزفاف الفخم، وحملت باقة من الورود ووضعت مكياجا ناعما مع تسريحة شعر مميزة، وكانت تمشي في الطبيعة بين الورود وكأنها عروس في يوم زفافها.

وقد ارفقت نادين الفيديو بتعليق باللغة الإنكليزية قالت فيه: "قلت نعم"، بدلالة منها على زواجها، الامر الذي اثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين حيث انهالت التعليقات المهنئة والتي تتمنى لها حياة زوجية سعيدة، الا انه تبيّن لاحقا ان الفيديو مجرد اعلان لكل عروس تريد الزواج في صيف 2024، بأنها ستجد ما تطلبه من حيث الفستان وتسريحة الشعر والمكياج وغيرها من التفاصيل.