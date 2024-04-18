زواج مايا دياب للمرة الثانية يثير التساؤلات

وفي التفاصيل، شاركت مايا دياب عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام" صورتين، واحدة ظهرت فيها وهي مرتدية طرحة زفاف.والأخرى عبارة عن مجموعة من الصور داخل إطارات، وفي أحدها ظهرت وهي تضع يدها بيد رجل، كما ألمحت عن موعد الزفاف ولكن دون تأكيد أي يوم، بالإضافة لكونها لم تكتب أي تعليق على الصور.وأثارت هذه الصور الجدل بين الجمهور الذي ذهب البعض منهم لتهنئتها بالزواج، فيما ذهب آخرون للتساؤل حول حقيقة الزواج أم أنه مجرد ترويج لأحد الأعمال الفنية.وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل ملحوظ، وعلقوا: "مبروك"، "عروستنا الحلوة أحلى عروس"، "العروسة المستقبلية"، "زواج حقيقي أم فيديو كليب؟!"، "مبروك يا عمري"، "مبروك عليكي يا حبيبتي".