أمل بشوشة تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

ولفتت امل الأنظار بجمالها واناقتها، اذ ارتدت بنطالا مع توب ووضعت نظارات كبيرة، كما بدت في إحدى الصور وهي تلتقط وردة.الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ امل واعجابهم بإطلالتها.الجدير ذكره أن أمل بشوشة متزوجة من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، ولديهما ابنة وحيدة "ليا".