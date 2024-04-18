أمل بشوشة تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وزميلتها السورية سلافة معمار، بنجاح "مسلسل 2024" التي لعبت فيه نادين دور النقيب "سما"، ومسلسل "ولاد بديعة" التي لعبت فيه سلافة دور "سكر".
تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، وذلك بعد نشرها صوراً لها وهي مرتدية طرحة زفاف بيضاء، دون الكشف عن أي معلومات آخرى.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي "عروس" مرتدية فستان زفاف فخم وحملت بيدها باقة من الورد، الامر الذي فاجأ الجميع.