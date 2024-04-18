فيديو لـ نادين نسيب نجيم وسلافة معمار يتصدر حديث المتابعين

ورقصت نادين وسلافة في الحفل الذي أقامه الاعلامي محمد قيس في بيروت احتفالا بنجاحهما، على أنغام أغنية "مبروك" للفنان اللبناني رامي عياش، فيما وضع أمامهما قالبي حلوى كبيرين زيّن كل واحد منهما باسم مسلسلهما الرمضاني.وبدا واضحاً الانسجام والحب والصداقة بين الفنانتين في الفيديو الذي شاركته نادين عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ كشفت أنها ترى في سلافة مصدر قوتها، لتجيبها الأخيرة أنها ليست بحاجة أحد ليقويها، بل هي قوية بنفسها.