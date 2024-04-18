فيديو لـ نادين نسيب نجيم وسلافة معمار يتصدر حديث المتابعين

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
شاركت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة ربيعية مميزة.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، وذلك بعد نشرها صوراً لها وهي مرتدية طرحة زفاف بيضاء، دون الكشف عن أي معلومات آخرى.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي "عروس" مرتدية فستان زفاف فخم وحملت بيدها باقة من الورد، الامر الذي فاجأ الجميع.