وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما

وفي التفاصيل، أعلن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي وفاة الفنان القدير، وابتعد السعدني عن الساحة الفنية خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان قد وُلد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943 وهو الشقيق الأصغر للكاتب الراحل محمود السعدني.