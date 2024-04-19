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وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما
وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما
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وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما

فن

2024-04-19 | 06:12
وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما
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Aljadeed
وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما

توفي اليوم الجمعة الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية.

وفي التفاصيل، أعلن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي وفاة الفنان القدير، وابتعد السعدني عن الساحة الفنية خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان قد وُلد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943 وهو الشقيق الأصغر للكاتب الراحل محمود السعدني.

 

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