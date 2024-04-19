وفاة صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عاما

وفي التفاصيل، أعلن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي وفاة الفنان القدير، وابتعد السعدني عن الساحة الفنية خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان قد وُلد صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني عام 1943 وهو الشقيق الأصغر للكاتب الراحل محمود السعدني.
أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حالة من الجدل في أحدث ظهور لها بعد تداول اخبار عن زواجها للمرة الثالثة.
أقامت عائلة الفنان المصري عمرو دياب حفل زفاف نجل شقيقه الوحيد عماد دياب، في قصر "الهضبة" بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من أفراد الأسرة، ومجموعة محددة من الضيوف على غرار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنان أحمد حاتم.
عادت علاقة الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة إلى الواجهة من جديد بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اقتراب موعد زفافهما.