أخبار عن زواج ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في الصيف.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت صفحة joinamillion "على حسابها عبر تطبيق انستغرام خبرا مفاده ان الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون يتجهان نحو الزواج قريبا.
وأشارت الصفحة إلى انه تمت رؤية الثنائي في أكثر من مكان في لبنان، ويبدو أن زفافهما سيتم في فصل الصيف.
وتفاعل جمهور الثنائي بشكل كبير مع المنشور، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " الف الف مبروك لابقين لبعض".
View this post on Instagram
A post shared by Million (@joinamillion)
A post shared by Million (@joinamillion)
أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي حالة من الجدل في أحدث ظهور لها بعد تداول اخبار عن زواجها للمرة الثالثة.
أقامت عائلة الفنان المصري عمرو دياب حفل زفاف نجل شقيقه الوحيد عماد دياب، في قصر "الهضبة" بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من أفراد الأسرة، ومجموعة محددة من الضيوف على غرار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنان أحمد حاتم.
توفي اليوم الجمعة الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية.