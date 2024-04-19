أخبار عن زواج ناصيف زيتون ودانييلا رحمة في الصيف.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت صفحة joinamillion "على حسابها عبر تطبيق انستغرام خبرا مفاده ان الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون يتجهان نحو الزواج قريبا.

وأشارت الصفحة إلى انه تمت رؤية الثنائي في أكثر من مكان في لبنان، ويبدو أن زفافهما سيتم في فصل الصيف.

وتفاعل جمهور الثنائي بشكل كبير مع المنشور، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " الف الف مبروك لابقين لبعض".