زفاف في منزل الهضبة عمرو دياب.. من هو العريس ؟
أقامت عائلة الفنان المصري عمرو دياب حفل زفاف نجل شقيقه الوحيد عماد دياب، في قصر "الهضبة" بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من أفراد الأسرة، ومجموعة محددة من الضيوف على غرار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنان أحمد حاتم.
وفي التفاصيل، كشفت تقارير إعلامية أن عبدالله نجل عمرو دياب حضر الزفاف أتياً من العاصمة البريطانية لندن.
وعلى الصعيد آخر، كان عمرو دياب قد أشعل أجواء عيد الفطر المبارك بحفل ضخم في الجونة، بحضور عدد كبير من جمهوره، كان بينهم الملحن محمد مدحت الذي شارك في عزف موسيقى مسلسل "أشغال شقة" من بطولة الفنانين هشام ماجد وأسماء جلال، على المسرح وسط تفاعل كبير من "الهضبة" والجمهور.