زفاف في منزل الهضبة عمرو دياب.. من هو العريس ؟

وفي التفاصيل، كشفت تقارير إعلامية أن عبدالله نجل عمرو دياب حضر الزفاف أتياً من العاصمة البريطانية لندن.

وعلى الصعيد آخر، كان عمرو دياب قد أشعل أجواء عيد الفطر المبارك بحفل ضخم في الجونة، بحضور عدد كبير من جمهوره، كان بينهم الملحن محمد مدحت الذي شارك في عزف موسيقى مسلسل "أشغال شقة" من بطولة الفنانين هشام ماجد وأسماء جلال، على المسرح وسط تفاعل كبير من "الهضبة" والجمهور.