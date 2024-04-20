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ابن محمد فؤاد يدخل القفص الذهبي وسط حضور كبير للفنانين
ابن محمد فؤاد يدخل القفص الذهبي وسط حضور كبير للفنانين
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ابن محمد فؤاد يدخل القفص الذهبي وسط حضور كبير للفنانين

فن

2024-04-20 | 05:22
ابن محمد فؤاد يدخل القفص الذهبي وسط حضور كبير للفنانين
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Aljadeed
ابن محمد فؤاد يدخل القفص الذهبي وسط حضور كبير للفنانين

احتفل الفنان المصري محمد فؤاد، بزواج ابنه عبد الرحمن، على عروس من خارج الوسط الفني، في إحدى فنادق القاهرة.

 وشهد الحفل حضورًا مميزًا من عدد كبير من نجوم الفن، كما تميَّزت فقراته بأداء عدد كبير من الفنانين، حيث قام الفنان المصري عمرو دياب بفتح السهرة بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لاء"، وقد لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور. ومن ثم، أحيا الفنان إيهاب توفيق الحفل بأشهر أغانيه وتقديم التهاني للعروسين.

أما الفنان محمد حماقي، فقد ألهب الأجواء بحديثه عن جهود الفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات الزفاف بدون مقابل، مُشيرًا إلى أن المشاركة في حفلاته تأتي بمكافآت غير مادية.

من جهته، ردَّ فؤاد على تصريحات حماقي مؤكدًا أن الفنانين يستمتعون بالغناء في الأفراح دون مقابل مادي، مؤكدًا أنهم يربحون الكثير من الأمور الأخرى التي تُعبر عن قيمة الفرح والترابط بين الفنان وجمهوره.

 

  

 

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