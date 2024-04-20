أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة

وفي التفاصيل، طالب الفنان محمد إمام وسائل الإعلام والمصورين عدم تصوير صديقه الفنان أحمد السعدنيأثناء بكائه على رحيل والده الفنان صلاح السعدني خلال وداعه، فيما انفعل أحمد السعدني على المصورين ولكن سيطر عليه أصدقاؤه وطالبوا المصورين بالاكتفاء، ومن بينهم زميل الفنان محمد امام.
وقدم عدد كبير من زملائه من داخل الوسط الفني وخارجه العزاء أبرزهم أحمد حلمي ومني زكي وغادة عادل وأحمد السقا وهنا الزاهد ومحمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام.
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A post shared by Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@egypttelegraph)
A post shared by Egypt Telegraph - تليجراف مصر (@egypttelegraph)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان اللبناني فارس إسكندر جمعته بزوجته هبة إسماعيل ظهرا فيها خلال تمضيتهما شهر العسل في احد المنتجعات السياحية.
شاركت النجمة الاميركية باريس هيلتون على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور التي يغلب عليها الطابع العائلي، واختارتها بعناية لتقدم من خلالها لندن للعالم.
علقت الفنانة الكويتية روان بن حسين في أول ردعلى منتقدي نحافتها المفرطة، بعد استفتاء طرحته عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات"، حول التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها، بما في ذلك إنقاصها الكثير من وزنها.