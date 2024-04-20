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أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة
أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة
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أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة

فن

2024-04-20 | 06:15
أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة
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Aljadeed
أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة

لا يزال خبر وفاة الفنان المصري صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاماً، يشكل حالة حزن لدى الوسط الفني في مصر ومحبيه، بعد أن نشر نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي على حسابه عبر "انستغرام" صورة لـلراحل وأرفقها بتعليق قال فيه: "البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه".

وفي التفاصيل، طالب الفنان محمد إمام وسائل الإعلام والمصورين عدم تصوير صديقه الفنان أحمد السعدنيأثناء بكائه على رحيل والده الفنان صلاح السعدني خلال وداعه، فيما انفعل أحمد السعدني على المصورين ولكن سيطر عليه أصدقاؤه وطالبوا المصورين بالاكتفاء، ومن بينهم زميل الفنان محمد امام.

 وقدم عدد كبير من زملائه من داخل الوسط الفني وخارجه العزاء أبرزهم أحمد حلمي ومني زكي وغادة عادل وأحمد السقا وهنا الزاهد ومحمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام.

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