أحمد السعدني ينفعل على المصورين في وداع والده صلاح السعدني ويطالبهم بالمغادرة

وفي التفاصيل، طالب الفنان محمد إمام وسائل الإعلام والمصورين عدم تصوير صديقه الفنان أحمد السعدنيأثناء بكائه على رحيل والده الفنان صلاح السعدني خلال وداعه، فيما انفعل أحمد السعدني على المصورين ولكن سيطر عليه أصدقاؤه وطالبوا المصورين بالاكتفاء، ومن بينهم زميل الفنان محمد امام.

وقدم عدد كبير من زملائه من داخل الوسط الفني وخارجه العزاء أبرزهم أحمد حلمي ومني زكي وغادة عادل وأحمد السقا وهنا الزاهد ومحمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام.