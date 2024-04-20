تامر حسني يقتحم المسرح بسيارته الفارهة مع اولاده والجمهور ينتقده

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت اجواء الحفل، الا ان اكثر ما لفت الجمهور كانت الطريقة التي اختارها تامر لدخول المسرح، اذ وصل الى الحفل وصعد على المسرح بسيارته الفخمة برفقة اولاده وسط حماس وتصفيق الطلاب الحاضرين.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، منهم من اشاد بتصرف تامر واعتبره عفوي وطريف، ومنهم من اعتبره تبجخ غير مرغوب فيه، خاصة انه اولاده رافقوه.

وجاء في بعض التعليقات: " الله يهديكم أتقو الله في انفسكم وفي اولادكم وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور أرجو الا الله".

و"بموووووووت فيك يا تيمو"، و " اجمل تيموووو في الدنيا واجمل بنات ربنا يخليك ويخليهم ليك امين يارب العالمين".