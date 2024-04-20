ايجاد نجمة American Idol متوفاة في منزلها

تمّ العثور على مانديسا متوفاة في منزلها في ناشفيل، تينيسي، في 18 أبريل، وما زالت أسباب وفاتها غير معروفة. وعلى الرغم من ذلك، دفعت الوفاة المفاجئة للنجمة "أمريكان أيدول" الشرطة إلى فتح تحقيق في الحادثة.

وجاء في المنشور: "نؤكّد أنّه تمّ العثور على مانديسا متوفاة في منزلها. لا نعرف في الوقت الحالي سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى. نطلب صلواتكم لعائلتها وأصدقائها في هذا الوقت العصيب. كانت مانديسا صوت التشجيع والحقيقة للأشخاص الذين يواجهون تحدّيات الحياة في جميع أنحاء العالم".

يُذكر أنّ مانديسا شاركت في الموسم الخامس من برنامج "أمريكان أيدول" في عام 2005 وأصبحت من المتسابقين المفضّلين في البرنامج. وبالرغم من إقصائها في الجولة الأخيرة قبل المرحلة النهائية، إلا أنها حظيت بشعبية كبيرة لأدائها المميز.

منذ انتهاء مشاركتها في البرنامج، أصدرت مانديسا العديد من الألبومات وحازت على جوائز "غرامي" في الأعوام 2010 و2012 و2014.