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أول ظهور لـ ابنة باريس هيلتون منذ ولادتها.. هكذا بدت
أول ظهور لـ ابنة باريس هيلتون منذ ولادتها.. هكذا بدت
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أول ظهور لـ ابنة باريس هيلتون منذ ولادتها.. هكذا بدت

فن

2024-04-20 | 07:23
أول ظهور لـ ابنة باريس هيلتون منذ ولادتها.. هكذا بدت
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Aljadeed
أول ظهور لـ ابنة باريس هيلتون منذ ولادتها.. هكذا بدت

شاركت النجمة الاميركية باريس هيلتون على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور التي يغلب عليها الطابع العائلي، واختارتها بعناية لتقدم من خلالها لندن للعالم.

وفي التفاصيل، التُقطت الصور في الهواء الطلق وسط الطبيعة، وكانت الصورة الأولى للنجمة الأمريكية وهي جالسة على الأرض الخضراء بينما تحمل ابنتها بين يديها.

وقد أرفقت النجمة مع الصور تعليقاً جاء كالتالي: "نقدم لكم لندن مارلين هيلتون ريوم، لقد حلمت بأن يكون لدي ابنة تدعى لندن منذ فترة طويلة، أنا ممتنة جداً لوجودها هنا، أعتز حقاً بكل لحظة أقضيها معها جنباً إلى جنب مع فونيكس، أظهر لي طفلاي الملائكيان حباً لم أكن أعلم أبداً أنه يمكن أن يمتد إلى هذا الحد قبل أن أصبح أمهما، لقد ألهمتني رحلتي المذهلة خلال الأمومة بأغنية جديدة وشخصية للغاية مع صديقتي العزيزة سيا بعنوان "Fame Won’t Love You"، الأغنية بمثابة تذكير بأن الارتباط الخاص الذي أشعر به مع طفليَّ وزوجي وعائلتي هو أكثر قيمة من أي شيء آخر في العالم، إنه نشيد من شأنه أن يمكّنك من الحفاظ على علاقاتك المقدسة أقرب إلى قلبك- سواء مع العائلة أو الأصدقاء أو نفسك، أتمنى أن تحبوها بقدر ما أحبها، الاستماع إليها سيعني لكم العالم كله".

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