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يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني
يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني
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يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني

فن

2024-04-20 | 09:50
يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني
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Aljadeed
يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني

نعت الفنانة المصرية يسرا الراحل صلاح السعدني بكلمات مؤثرة، مقدمة الاعتذار عن عدم مقدرتها الحضور لتشييع جثمانه.

وفي التفاصيل، نشرت حسابها الخاص بـ"إنستغرام صورة للفنان الراحل صلاح السعدني، وكتبت يسرا معلقة على صورة صلاح السعدني قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني".

وتابعت: "خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر".

 

 

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