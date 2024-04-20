يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني

وفي التفاصيل، نشرت حسابها الخاص بـ"إنستغرام صورة للفنان الراحل صلاح السعدني، وكتبت يسرا معلقة على صورة صلاح السعدني قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني".
وتابعت: "خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر".
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A post shared by Youssra يسرا (@youssra)
A post shared by Youssra يسرا (@youssra)
استذكرت الفنانة االمصرية نبيلة عبيد علاقتها بالراحل الفنان المصري صلاح السعدني، حيث استعادت ذكريات تعاونهما في فيلم "درب الرهبة".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان اللبناني فارس إسكندر جمعته بزوجته هبة إسماعيل ظهرا فيها خلال تمضيتهما شهر العسل في احد المنتجعات السياحية.
شاركت النجمة الاميركية باريس هيلتون على حسابها عبر انستغرام، مجموعة من الصور التي يغلب عليها الطابع العائلي، واختارتها بعناية لتقدم من خلالها لندن للعالم.