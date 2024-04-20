يسرا تكشف سبب عدم حضورها جنازة الراحل صلاح السعدني

وفي التفاصيل، نشرت حسابها الخاص بـ"إنستغرام صورة للفنان الراحل صلاح السعدني، وكتبت يسرا معلقة على صورة صلاح السعدني قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني".

وتابعت: "خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر".