معتصم النهار يكشف لأول مرة تفاصيل عودته لزوجته لين برنجكجي

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "عمر جديد" الذي تقدمه الإعلامية نسرين ظواهرة على قناة "أغاني أغاني"، تحدث معتصم النهار بشفافية لأول مرة عن الكثير من الجوانب في حياته الفنية والشخصية على حد سواء.وفي الحلقة، كشف معتصم النّهار عن معاناته خلال فترة طلاقه من زوجته ووالدة ابنته لين برنجكجي، قبل أن يعودا من جديد، اذ أشار إلى أنّ تلك الفترة كانت من أصعب الفترات في حياته، فعلق بالقول: "مررتُ بفترة صعبة كثيراً وقاسية على الثلاثة أطراف، بيني وبين شريكتي وابنتنا".عن بطنها، في حين لفت عدد من المتابعين الى ان لين بدت في غاية من الجمال والاناقة.