أمل بوشوشة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا"

وشاركت أمل مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء الاحتفال المميز، حيث نشرت على حسابها عبر انستغرام صورة تجمعها بطفلتها وزوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، من أمام قالب الحلوى المستوحى من شخصية "ليلو ستيتش" والمؤلف من 3 طوابق ويحمل اللون الوردي والمليء بالقلوب.وظهرت امل بشوشة في الصورة الثانية وهي تقبل ابنتها وتحتضنها، فيما وثق الفيديو الأخير أجواء الاحتفال.