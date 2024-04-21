أمل بوشوشة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا"

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو بين الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض بعنوان "ما في ليل"، قرر الفنانان الظهور ببث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن الاغنية بالإضافة الى الكثير من المواضيع، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا ضخما في مدينة نيو جيرسي الأميركية، ضمن جولتها في اميركا لاحياء حفلات في مختلف المدن والمناطق، حيث تلتقي جمهورها الذي ينتظر هذا الامر بفارغ الصبر ليشارك فنانته المفضلة اجمل الأوقات.
فاجأ الممثل السوري معتصم النهار، جمهوره ومتابعيه بالحديث لأول مرة عن تفاصيل طلاقه من زوجته لين برنجكجي ومن ثم عودتهما مؤخرا، كاشفا الكثير من الاسرار عن علاقتهما.