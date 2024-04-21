معجب يضع اليسا بموقف محرج على المسرح وهي تنفعل: كنت وقعتني!

وقدمت اليسا في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع وراح يردد كلماتها مع اليسا بحماس شديد.وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، بينها فيديو يظهر لحظة تواصل اليسا مع الجمهور الموجود في الحفل والذي كان يستمتع بأغنيات اليسا، اذ اقتربت الأخيرة لالقاء التحية على عدد من الموجودين وقامت بالسلام عليهم باليد، فما كان من احد معجبيها الا ان شدّ على يد اليسا، فكادت ان تسقط، ما دفعها للقول: "كنت وقعتني، زعلت منك".