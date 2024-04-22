سيرين عبد النور تخرج من أحزانها وتستمتع مع عائلتها.. هكذا ظهرت

بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو بين الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض بعنوان "ما في ليل"، قرر الفنانان الظهور ببث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن الاغنية بالإضافة الى الكثير من المواضيع، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.

