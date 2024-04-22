سيرين عبد النور تخرج من أحزانها وتستمتع مع عائلتها.. هكذا ظهرت

وفي التفاصيل، بدت سيرين بملامح شاحبة في الصور معزوجها فريد رحمة وابنتها تاليا وابنها كريستيانو وهم يستمتعون بوقتهم يوم الأحد.
كانت قد فقدت سيرين مؤخرا والدتها التي توفيت جراء إصابتها بمرض السرطان تحاول تخطي الحزن مع عائلتها.
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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
بعد النجاح الكبير الذي حققه الديو بين الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض بعنوان "ما في ليل"، قرر الفنانان الظهور ببث مباشر عبر منصة "تيك توك"، للحديث عن الاغنية بالإضافة الى الكثير من المواضيع، كما أجابا على مجموعة من أسئلة متابعيهم.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا غنائيا ضخما في مدينة نيو جيرسي الأميركية، ضمن جولتها في اميركا لاحياء حفلات في مختلف المدن والمناطق، حيث تلتقي جمهورها الذي ينتظر هذا الامر بفارغ الصبر ليشارك فنانته المفضلة اجمل الأوقات.
احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة ليا، يوم السبت 20 نيسان 2024، حيث أكملت السبع سنوات.