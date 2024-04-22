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مايا دياب تقتحم حفل زفاف في لبنان بعد انباء زواجها للمرة الثانية
مايا دياب تقتحم حفل زفاف في لبنان بعد انباء زواجها للمرة الثانية
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مايا دياب تقتحم حفل زفاف في لبنان بعد انباء زواجها للمرة الثانية

فن

2024-04-22 | 06:15
مايا دياب تقتحم حفل زفاف في لبنان بعد انباء زواجها للمرة الثانية
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Aljadeed
مايا دياب تقتحم حفل زفاف في لبنان بعد انباء زواجها للمرة الثانية

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال اقتحامها حفل زفاف عروسين في لبنان.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة مايا دياب على حسابها الرسمي عبر انستغرام مقاطع توثق لحظة اقتحامها حفل زفاف بأغنيتها الجديدة "عروس"، واللافت أنّ مايا قرّرت بطريقة غير اعتيادية وبأسلوب عفويّ  حضور حفل زفاف لتتصدر أغنيتها الترند قبل صدورها.

 وكانت ردة فعل العروسين مفاجئة وشاركتهم  مايا دياب الرقص، وسط ذهول الحاضرين.

يذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب كانت قد أثارت تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت ستدخل القفص الذهبي قريبًا، بعدما نشرت صورًا ارتدت فيها طرحة العروس، والورود على رأسها، مع فستان باللون الأسود، بالإضافة إلى ارتدائها خاتما ضخما في يدها، ليتبين لاحقل أن السبب الحقيقي لهذه الصور هي أغنيتها الجديدة "عروس".

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