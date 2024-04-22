فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر

وفي التفاصيل، وثق الفيديو لحظة دخول فارس إسكندر القفص الذهبي بطريقة مختلفة، حيث واقف على عقد الزواج بأسلوبه الخاص الطريف وقال: "قبلت ورضيت التزويج".
وتفاعل جمهور الفنان اللبناني مع الفيديو وعبروا عن اعجابهم بأسلوبه.
وكان قد نشر فارس إسكندر جمعته بزوجته هبة إسماعيل ظهرا فيها خلال تمضيتهما شهر العسل في احد المنتجعات السياحية.
وبدا فارس وهبة في الصورة في غاية السعادة، خاصة وان اخبارا كانت قد انتشرت عنعما سابقا وافادت انهما عاشا قصة حب طويلة قبل ان تتكلل بالزواج.
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شكر الفنان المصري أحمد السعدني كل من قدم واجب العزاء بوفاة والده الفنان صلاح السعدني الذي فارق الحياة عن 81 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال اقتحامها حفل زفاف عروسين في لبنان.
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النورصورا على حسابها عبر تطبيق انستغرام مع عائلتها، وذلك بعد أيام من وفاة والدتها.