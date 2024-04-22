فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر

وفي التفاصيل، وثق الفيديو لحظة دخول فارس إسكندر القفص الذهبي بطريقة مختلفة، حيث واقف على عقد الزواج بأسلوبه الخاص الطريف وقال: "قبلت ورضيت التزويج".

وتفاعل جمهور الفنان اللبناني مع الفيديو وعبروا عن اعجابهم بأسلوبه.

وكان قد نشر فارس إسكندر جمعته بزوجته هبة إسماعيل ظهرا فيها خلال تمضيتهما شهر العسل في احد المنتجعات السياحية.

وبدا فارس وهبة في الصورة في غاية السعادة، خاصة وان اخبارا كانت قد انتشرت عنعما سابقا وافادت انهما عاشا قصة حب طويلة قبل ان تتكلل بالزواج.