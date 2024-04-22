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فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر
فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر
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فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر

فن

2024-04-22 | 08:54
فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر
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Aljadeed
فارس إسكندر يثير الجدل بسبب ما قاله للشيخ خلال زواجه.. مقطع فيديو يتصدر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير مقطع فيديو طريف للفنان اللبناني فارس إسكندر خلال كتب كتابه من هبة إسماعيل، وانتشر المقطع بشكل الكبير .

 وفي التفاصيل، وثق الفيديو لحظة دخول فارس إسكندر القفص الذهبي بطريقة مختلفة، حيث واقف على عقد الزواج بأسلوبه الخاص الطريف وقال: "قبلت ورضيت التزويج".

وتفاعل جمهور الفنان اللبناني مع الفيديو وعبروا عن اعجابهم بأسلوبه.

 وكان قد نشر فارس إسكندر جمعته بزوجته هبة إسماعيل ظهرا فيها خلال تمضيتهما شهر العسل في احد المنتجعات السياحية.

وبدا فارس وهبة في الصورة في غاية السعادة، خاصة وان اخبارا كانت قد انتشرت عنعما سابقا وافادت انهما عاشا قصة حب طويلة قبل ان تتكلل بالزواج.

 

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