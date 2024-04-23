ظهور نادر لوالدة باميلا الكيك والجمهور يشبهها بهذه الممثلة الشهيرة

وما لفت انظار المتابعين هو وجود والدة باميلا برفقتها في الصور، وهو ظهور نادر لها خصوصا انها بعيدة عن الاعلام والاضواء، فبدت بغاية الجمال ونالت اعجاب المتابعين الذين راحوا يشيدون بجمالها ويؤكدون انها بدن وكأنها شقيقتها وليست والدتها، فعلق احدهم: "ماشاءالله مستحيل نصدق انو الإم وبنتا.. مبينين اخوات عنجد ماشاءالله".وفي السياق، لفت البعض الى ان والدة باميلا الكيك بدت شبيهة بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، اذ انهالت تعليقات المتابعين، فكتب احدهم: "حدا غيري شاف امها بتشبه ياسمين عبد العزيز او بس انا"، وأضاف اخر: "فكرتها ياسمين عبدالعزيز".