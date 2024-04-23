ظهور نادر لوالدة باميلا الكيك والجمهور يشبهها بهذه الممثلة الشهيرة

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A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
تعرض المغني الفرنسي كينجي جيراك، لطلق ناري في الصدر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى المستشفى في بوردو بجنوب غرب البلاد.
نشرت الفنانة شريهان من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها مع ابنتها "لؤلؤة" احتفالاً بيوم ميلادها.
أثارت بيبا، شقيقة أميرة ويلز كيت ميدلتون ضجة كبيرة بعد مشاركتها لسرّ عن العائلة في كتابها الترفيهي "Celebrate"، مؤكدة أن كيت كانت متردّدة في مشاركته وكشفه في العلن.