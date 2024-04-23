رحمة رياض تفجع بوفاة شقيقتها وناصيف زيتون يواسيها

وفور انتشار الخبر، انهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لهذا الخبر، وراحوا يواسون رحمة، وكان ابرزهم الفنان السوري ناصيف زيتون الذي كتب في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس": "بعرف ما في اصعب من فراق الأحبة وما في كلام يواسي قلبك، بس انتي قوية وانشالله تكون خاتمة الأحزان.. الله يرحمها ويصبر قلبكم ويكون مثواها الجنة".