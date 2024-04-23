شريهان تحتفل بميلاد ابنتها برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة شريهان من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها مع ابنتها "لؤلؤة" احتفالاً بيوم ميلادها.



ووجّهت شريهان من خلال الصور رسالة الى ابنتها حملت كلمات رومانسية قالت فيها: "ابنتي الرائعة... حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مُرضية وقرّة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم".

وأضافت: "كل عيد ميلاد حبيبتي وأنت بخير. سعيدة. صادقة. قوية. ناجحة... محققة ذاتك ومرتاحة البال. ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك... أما أنا فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد... قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرّف وفخور بيكي، وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا".

