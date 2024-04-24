محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه

وفي التفاصيل، نشر محمد إمام صورة من داخل المستشفى، وكتب الآية القرآنية (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ).

وتابع الفنان المصري: " الحمد لله رب العالمين، عمر محمد إمام وصل بالسلامة، الزعيم الصغنن، اللهم احفظه، وبارك لنا في جميع أطفالنا يا رب".