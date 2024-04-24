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محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه
محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه
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محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه

فن

2024-04-24 | 04:15
محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه
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Aljadeed
محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه

رزق الفنان المصري محمد امام بمولوده الجديد الذي أطلق عليه اسم "عمر"، ووجه رسالة بهذه المناسبة على حسابه عبر "انستغرام".

وفي التفاصيل، نشر محمد إمام صورة من داخل المستشفى، وكتب الآية القرآنية (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ).

وتابع الفنان المصري: " الحمد لله رب العالمين، عمر محمد إمام وصل بالسلامة، الزعيم الصغنن، اللهم احفظه، وبارك لنا في جميع أطفالنا يا رب".

 

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