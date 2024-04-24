محمد إمام يستقبل مولودًا جديدًا.. تعرفوا على اسمه

وفي التفاصيل، نشر محمد إمام صورة من داخل المستشفى، وكتب الآية القرآنية (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ).
وتابع الفنان المصري: " الحمد لله رب العالمين، عمر محمد إمام وصل بالسلامة، الزعيم الصغنن، اللهم احفظه، وبارك لنا في جميع أطفالنا يا رب".
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A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam)
A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam)
خرج الفنان السوري معتصم النهارعن صمته ورد على الجدل الذي أثير بين الجمهور بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقاطع زميلته الفنان القديرة شكران مرتجى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسلسل "لعبة حب".
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