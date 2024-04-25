كيت ميدلتون تحصل على لقب ملكي غير مسبوق
منح الملك البريطاني تشارلز الثالث لقبًا ملكيًا جديدًا إلى أميرة ويلز كيت ميدلتون وابنها الأمير ويليام ، حيث تم تعيين كيت لتكون "الرفيقة الملكية لوسام أصحاب الشرف"، وهذا في إطار إنشاء دور خاص لرفقاء الشرف الملكيين داخل النظام.
يعتبر هذا التكريم تقديرًا للخدمة العامة المتميزة التي قدمتها كيت ميدلتون، التي تتمتع بمركز مرموق واحترام كبير. ويعتبر هذا اللقب جديدًا تمامًا، حيث لم يكن قد منح من قبل، وقد أسس الملك جورج الخامس وسام الصحابة في عام 1917 لتقدير الإنجازات في مجالات الخدمة العامة، والفنون، والطب، والعلوم.