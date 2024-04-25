كيت ميدلتون تحصل على لقب ملكي غير مسبوق

يعتبر هذا التكريم تقديرًا للخدمة العامة المتميزة التي قدمتها كيت ميدلتون، التي تتمتع بمركز مرموق واحترام كبير. ويعتبر هذا اللقب جديدًا تمامًا، حيث لم يكن قد منح من قبل، وقد أسس الملك جورج الخامس وسام الصحابة في عام 1917 لتقدير الإنجازات في مجالات الخدمة العامة، والفنون، والطب، والعلوم.