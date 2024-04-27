بالفيديو - ندى رمال زوجة مروان خوري تحتفل بعيد ميلادها برفقة إبنتها

ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.

