بالفيديو - ندى رمال زوجة مروان خوري تحتفل بعيد ميلادها برفقة إبنتها

وفي التفاصيل، نشرت ندى رمال فيديو للمناسبة على حسابها عبر انستغرام حيث احتفلت بعيدها بغياب زوجها مروان خوري.
وقالت ندى: شكرا إلى بناتي، أنتم نور حياتي، لم أكن لأكون هنا لولا وجودكم".
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A post shared by Nada Rammal Khoury (@nada.r.khoury)
A post shared by Nada Rammal Khoury (@nada.r.khoury)
وجَّهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة شكر خاصة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح، بعدما كشف عن متابعته وإعجابه بمسلسلها الأخير "كامل العدد+1"، وأكدت تلقيها رسالة خاصة منه.
ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.
وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.