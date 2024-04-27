مقطع فيديو يوثق لحظة قتل البلوغر العراقية "أم فهد"

وفي التفاصيل، ظهر مسلح على دراجة نارية، ترجل واختبأ خلف سور، قبل أن يهم متوجهاً نحو سيارة، حيث فتح الباب وأفرغ رصاصه في رأس من بداخلها، ليتبين لاحقا أن الضحية كانت بلوغر عراقية مشهورة بـ "أم فهد"فيما أعلن مسؤولان أمنيّان أنّ مستخدمة "التيك التوك" الشهيرة التي حُكم عليها السنة الماضية بالسجن بسبب محتوى اعتُبر "غير لائق" على شبكات التواصل الاجتماعي،وانتهت حياتها مساء الجمعة بالرصاص في بغداد، بينما كانت داخل سيّارتها.وفي التفاصيل فقد فارقت الحياة الشابّة غفران مهدي سوادي برصاص مهاجم مجهول كان يستقلّ درّاجة ناريّة، أمام منزلها في منطقة شرق زيونة وسط بغداد، حسبما قال المسؤولان لوكالة فرانس برس.وأفاد مصدر أمني لـ "ارم نيوز" أن المجرم نفذ العملية بواسطة مسدس ناري عيار 9 ملم، مطلقاً النار على الضحية داخل عجلتها نوع كاديلاك".وأكد المصدر أن "القاتل لم ينسحب من موقع الحادث بسرعة، بل أقدم على سرقة هاتف الضحية أم فهد؛ ما يؤشر على أن الجهة المنفذة للعملية كانت تستهدف هاتف الضحية، وليست الضحية فحسب".