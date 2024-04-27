اختفاء ناصيف زيتون يقلق جمهوره

وفي التفاصيل، وخلال البحث عن اسم ناصيف زيتون على انستغرام، لا يتم العثور على حسابه، ما جعل المتابعون يتساءلون عما اذا كانت صفحة ناصيف زيتون تعرضت للقرصنة او السرقة، ام ان هناك أي عطل تقني طرأ عليها، خصوصا ان عدد من الفنانين واجهوا في الفترة الماضية تعرض صفحاتهم للقرصنة.وفي السياق، تساءل البعض عما اذا كان ناصيف زيتون اتخذ قرار الغاء الصفحة، مع الإشارة الى انه من اكثر الفنانين قربا من جمهوره، وهو يحب مشاركة الجمهور تفاصيل حياته واجدد اعماله، وانتشرت اخبار ان ناصيف خسر ثروة كبيرة بعد اقفال صفحته، خصوصا ان لديه عدد متابعين كبير جدا.