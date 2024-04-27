الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اختفاء ناصيف زيتون يقلق جمهوره
اختفاء ناصيف زيتون يقلق جمهوره
A-
A+

اختفاء ناصيف زيتون يقلق جمهوره

فن

2024-04-27 | 08:28
اختفاء ناصيف زيتون يقلق جمهوره
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اختفاء ناصيف زيتون يقلق جمهوره

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، باختفاء صفحة الفنان السوري ناصيف زيتون عن انستغرام، في ظل صمت ناصيف وعدم توضيحه سبب ما حصل.

وفي التفاصيل، وخلال البحث عن اسم ناصيف زيتون على انستغرام، لا يتم العثور على حسابه، ما جعل المتابعون يتساءلون عما اذا كانت صفحة ناصيف زيتون تعرضت للقرصنة او السرقة، ام ان هناك أي عطل تقني طرأ عليها، خصوصا ان عدد من الفنانين واجهوا في الفترة الماضية تعرض صفحاتهم للقرصنة.
وفي السياق، تساءل البعض عما اذا كان ناصيف زيتون اتخذ قرار الغاء الصفحة، مع الإشارة الى انه من اكثر الفنانين قربا من جمهوره، وهو يحب مشاركة الجمهور تفاصيل حياته واجدد اعماله، وانتشرت اخبار ان ناصيف خسر ثروة كبيرة بعد اقفال صفحته، خصوصا ان لديه عدد متابعين كبير جدا.
 

اقرأ ايضا في فن

دينا الشربيني تكشف عن أمنيتها التعاون مع هذه الفنانة
09:29

دينا الشربيني تكشف عن أمنيتها التعاون مع هذه الفنانة

وجَّهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة شكر خاصة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح، بعدما كشف عن متابعته وإعجابه بمسلسلها الأخير "كامل العدد+1"، وأكدت تلقيها رسالة خاصة منه.

09:29

دينا الشربيني تكشف عن أمنيتها التعاون مع هذه الفنانة

وجَّهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة شكر خاصة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح، بعدما كشف عن متابعته وإعجابه بمسلسلها الأخير "كامل العدد+1"، وأكدت تلقيها رسالة خاصة منه.

أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة
09:01

أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة

ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.

09:01

أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة

ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.

سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"
08:54

سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"

وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.

08:54

سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"

وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024