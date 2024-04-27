سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد.. هكذا ظهر

واعتمدت سميرة ونجلها مظهراً موحداً في اللباس، إذ ظهرا بإطلالة شبابية، حيث ارتديا الجينز مع قميص قطني أبيض في بعض الصور، وفي صور أخرى ارتديا بدلتين باللون الأسود والرمادي.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
A post shared by Samira Said (@samirasaid)
وجَّهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة شكر خاصة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح، بعدما كشف عن متابعته وإعجابه بمسلسلها الأخير "كامل العدد+1"، وأكدت تلقيها رسالة خاصة منه.
ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.
وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.