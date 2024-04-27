سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد.. هكذا ظهر

وفي التفاصيل، حرصت سميرة سعيد على مشاركة نجلها الوحيد بجلسة تصوير، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة، نشرت صوراً منها على حسابها عبر انستغرام.

واعتمدت سميرة ونجلها مظهراً موحداً في اللباس، إذ ظهرا بإطلالة شبابية، حيث ارتديا الجينز مع قميص قطني أبيض في بعض الصور، وفي صور أخرى ارتديا بدلتين باللون الأسود والرمادي.

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A post shared by Samira Said (@samirasaid)



