سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"

وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.



وقالت غوميز خلال مشاركتها في قمة "تايم 100" أخيراً، إنها توقفت عن استخدام منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام"، لمدة أربع سنوات، وسمحت لفريقها بالنشر نيابة عنها طوال تلك المدة.

ووفقاً لـ سيلينا، فإن الانقطاع عن وسائل التواصل الاجتماعي سمح لها بأن تكون "أكثر حضورًا" و"أكثر سعادة"، حيث تحوّلت من التفاعلات الافتراضية إلى الاتصالات الواقعية التي غذّت روحها وعلاقاتها مع من حولها، وقالت: "كنت أتلقى مكالمات هاتفية حقيقية لمعرفة قصص الناس، ما أتاح لي فرصة سماعهم بدلا من مجرد رؤية تحديثاتهم على الإنترنت".

ورغم الفوائد الكبيرة، تعترف سيلينا بأن العودة إلى إنستغرام كانت محبطة لها بعض الشيء، خاصة عندما ترى الأشخاص الذين تحبهم يتعرضون للمهاجمة، وعلّقت: يزداد إحباطك لأنك تودين الدفاع عنهم.

وفي ختام حديثها، أكدت النجمة، التي رُشحت لجائزة "إيمي"، أهمية أخذ فترات استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "من المهم الابتعاد قليلًا.. هذا ما أحاول فعله.. لا أهتم كثيرًا بالموضوع، وسأظل موجودة قدر ما أستطيع".

