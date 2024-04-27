أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة

وأكد السقا أن حياته الزوجة مستقرة تماماً ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن انفصالهما، موضحاً أنه متزوج من مها منذ أكثر من 25 عاماً وموضوع الانفصال خارج تماماً عن حساباته ولن يحدث مطلقاً.وكان أحمد السقا قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، حقيقة الأخبار المتداولة عن وضعه الصحي، حيث أكد تعرّضه لمشكلة في المرارة، استوجبت خضوعه لجراحة لإزالتها، مشيرا الى انه عانى كثيراً من الشائعات في الفترة الماضية، إلا أن الموضوع "بسيط"، وحالته الصحية تحسّنت، وهو يواظب حالياً على التمرين مع فريق طلائع الجيش.