الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة
أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة
A-
A+

أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة

فن

2024-04-27 | 09:01
أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحمد السقا يحسم جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية الشهيرة

ما زال الممثل المصري أحمد السقا يتعرض بين الحين والآخر لانتشار أخبار حول انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، رغم نفيه المتكرر لما يتم تداوله عن انفصالهما، لكن في الساعات الماضية عادت أخبار انفصال السقا ومها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو رد عليه في تصريحات إعلامية بالنفي.

وأكد السقا أن حياته الزوجة مستقرة تماماً ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن انفصالهما، موضحاً أنه متزوج من مها منذ أكثر من 25 عاماً وموضوع الانفصال خارج تماماً عن حساباته ولن يحدث مطلقاً.
وكان أحمد السقا قد كشف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، حقيقة الأخبار المتداولة عن وضعه الصحي، حيث أكد تعرّضه لمشكلة في المرارة، استوجبت خضوعه لجراحة لإزالتها، مشيرا الى انه عانى كثيراً من الشائعات في الفترة الماضية، إلا أن الموضوع "بسيط"، وحالته الصحية تحسّنت، وهو يواظب حالياً على التمرين مع فريق طلائع الجيش.
 

اقرأ ايضا في فن

دينا الشربيني تكشف عن أمنيتها التعاون مع هذه الفنانة
09:29

دينا الشربيني تكشف عن أمنيتها التعاون مع هذه الفنانة

وجَّهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة شكر خاصة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح، بعدما كشف عن متابعته وإعجابه بمسلسلها الأخير "كامل العدد+1"، وأكدت تلقيها رسالة خاصة منه.

09:29

دينا الشربيني تكشف عن أمنيتها التعاون مع هذه الفنانة

وجَّهت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسالة شكر خاصة إلى لاعب كرة القدم محمد صلاح، بعدما كشف عن متابعته وإعجابه بمسلسلها الأخير "كامل العدد+1"، وأكدت تلقيها رسالة خاصة منه.

سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"
08:54

سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"

وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.

08:54

سيلينا غوميز تهدي نفسها "هدية غريبة"

وصفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، توقفها عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بمثابة "هدية" لنفسها.

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد.. هكذا ظهر
08:35

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد.. هكذا ظهر

احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلاد ابنها شادي الـ29، والذي يصادف اليوم الجمعة 26 نيسان.

08:35

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد.. هكذا ظهر

احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلاد ابنها شادي الـ29، والذي يصادف اليوم الجمعة 26 نيسان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024