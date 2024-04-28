الهام شاهين توجه رسالة مؤثرة لـ ماجدة الرومي: أجمل وأنقى إنسانة

وفي التفاصيل، نشرت الهام شاهين على حسابها عبر "إنستغرام" صورًا من الحفل، وكتبت: "كانت أجمل حفلة حضرتها في أجمل مكان بمصر الجميلة والعريقة قصر عابدين، برفقة أجمل وأرقى وأنقى إنسانة، الفنانة المبدعة التي حلقت بنا في السماء بصوتها الملائكي وأدائها الرائع وإحساسها الصادق وحبها الكبير لفنها وحبها العظيم لمصر".
وتابعت الهام شاهين: "لا يمكن للإنسان أن يتجاهل جذور ماجدة، إذ هي مولودة من أم مصرية من بورسعيد، فمصر ترحب بك بحرارة، وقد ترتبط إحساساتها الوطنية الصادقة بموطنها الأم، فمن داخل قلب مصر، نشكرك يا ماجدة على حبك وإخلاصك".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
تمت مشاركة منشور بواسطة Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
تحدثت الفنانة المصرية منال سلامة عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" وتأثيره عليها موضحة أنها عانت بسببه من الاكتئاب وكانت تبكي طوال الوقت.
كشفت صفحة شربليتا المختصة بأخبار المشاهير خلال الساعات القلية الماضية عن خبر طلاق التيكتوكر جورج ديب المعروف بـ "الدكتور فود" وزوجته شروق .
أرسلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رسالة إلى الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد حضورها لحفلها في قصر عابدين.