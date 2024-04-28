الأمير الحسين يحتفل بعيد ميلاد زوجته الأميرة رجوة.. وجه لها رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين على حسابه عبر انستغرام، صورة تجمعه بـ الأميرة رجوة مرفقاً بها تعليق جاء كالتالي: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".

وكانت قد شاركت وكالة الأنباء الأردنية مساء أمس صورة جديدة للأميرة رجوة احتفالاً بيوم ميلادها الثلاثين تطل من خلالها على العالم بنعومة ووجهٍ مبتسم.