إبنة تامر حسني مديرة أعماله ليوم كامل.. اليكم ما حصل

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تمت مشاركة منشور بواسطة Tamer Hosny (@tamerhosny)
تمت مشاركة منشور بواسطة Tamer Hosny (@tamerhosny)
تحدثت الفنانة المصرية منال سلامة عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" وتأثيره عليها موضحة أنها عانت بسببه من الاكتئاب وكانت تبكي طوال الوقت.
كشفت صفحة شربليتا المختصة بأخبار المشاهير خلال الساعات القلية الماضية عن خبر طلاق التيكتوكر جورج ديب المعروف بـ "الدكتور فود" وزوجته شروق .
أرسلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، رسالة إلى الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعد حضورها لحفلها في قصر عابدين.