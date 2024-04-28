إبنة تامر حسني مديرة أعماله ليوم كامل.. اليكم ما حصل

وارفق تامر الفيديو بالتعليق التالي: "قصة الفيديو: اللي جنبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شوفته يومها بيخرج حدث مهم كده.. أما حبيبة قلبي تالية.. جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر وطلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقة عليا، بس هي صممت عليها وأنا قولت حاضر".وتابع: "اختارت لي الأغاني ورتبتهم وماشية جانبي بقى عاملة وش الجد، ومش بتهزر قال يعني كدة مديرة لحد ما اتكسفت كده والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحفظ كل ولادنا".