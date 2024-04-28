"رسالة حب" من إلهام شاهين إلى ماجدة الرومي بعد حفلها في مصر

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A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
تحدثت الفنانة المصرية منال سلامة عن دورها في مسلسل "صيد العقارب" وتأثيره عليها موضحة أنها عانت بسببه من الاكتئاب وكانت تبكي طوال الوقت.
كشفت صفحة شربليتا المختصة بأخبار المشاهير خلال الساعات القلية الماضية عن خبر طلاق التيكتوكر جورج ديب المعروف بـ "الدكتور فود" وزوجته شروق .
نشر الفنان المصري تامر حسني، على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو كشف من خلاله طلب ابنته الكبرى تالية العمل كمديرة أعماله في حفله الأخير في احتفالات تحرير سيناء.