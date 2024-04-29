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أول تعليق من قيس الشيخ نجيب بعد وفاة والدته خديجة العبد: الله معك يا حنونة
أول تعليق من قيس الشيخ نجيب بعد وفاة والدته خديجة العبد: الله معك يا حنونة
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أول تعليق من قيس الشيخ نجيب بعد وفاة والدته خديجة العبد: الله معك يا حنونة

فن

2024-04-29 | 04:20
أول تعليق من قيس الشيخ نجيب بعد وفاة والدته خديجة العبد: الله معك يا حنونة
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Aljadeed
أول تعليق من قيس الشيخ نجيب بعد وفاة والدته خديجة العبد: الله معك يا حنونة

فجع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب​ بوفاة والدته الفنانة "خديجة العبد".

وفي التفاصيل، أعلن قيس الخبر الحزب على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، دون أن يكشف السبب، ونعى والدته قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأم الفاضلة والدتي خديجة العبد، زوجة المرحوم المخرج محمد الشيخ نجيب".

ووجه الفنان رسالة إلى والدته: الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلملي على بابا.

من جانبها نعت نقابة الفنانين السوريين وفاة خديجة، وكتبت عبر حسابها في فيسبوك: فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله و إنا إليه راجعون.

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