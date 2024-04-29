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كاريس بشار وشكران مرتجى ورشا شربتجي تواسين قيس الشيخ نجيب
كاريس بشار وشكران مرتجى ورشا شربتجي تواسين قيس الشيخ نجيب
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كاريس بشار وشكران مرتجى ورشا شربتجي تواسين قيس الشيخ نجيب

فن

2024-04-29 | 05:40
كاريس بشار وشكران مرتجى ورشا شربتجي تواسين قيس الشيخ نجيب
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Aljadeed
كاريس بشار وشكران مرتجى ورشا شربتجي تواسين قيس الشيخ نجيب

قدّم عدد كبير من النجوم التعازي للممثل السوري قيس الشيخ نجيب بوفاة والدته، وحرصوا على مواساته، طالبين من الله ان يلهمه الصبر والسلوان.

أبرز هؤلاء النجوم كانت الممثلة السورية كاريس بشار، التي اعادت نشر تغريدة قيس الشيخ نجيب التي نعى من خلالها والدته، وارفقتها بالتعليق التالي: "خالص العزاء يا قيس الله يصبر قلبك ولروحها الرحمة والسلام".
من جهتها، الممثلة السورية شكران مرتجي، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "تعازيي الحارة للنجم الصديق قيس الشيخ نجيب والمخرج سيف الشيخ نجيب وزيد وكل العائلة بوفاة المغفور لها السيدة الفاضلة خديجة العبد رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه.. الفاتحة والدعاء".
بدورها المخرجة السورية رشا شربتجي، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "سيدة راقية وفنانة غالية على قلوبنا، وامرأة مُحِبّة ومُضَحِّية، عزائي الشديد لعائلة العبد والشيخ نجيب، بالأخص الفنان قيس الشيخ نجيب والمخرج سيف الشيخ نجيب بوفاة الدتهن خديجة العبد.. الله يرحمها يا رب، ويجعل مثواها الجنة، الله يصبر قلوب محبيها والعائلة الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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