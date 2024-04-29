أحدث ظهور لـ جيسيكا عازار مع ابنها "فهد".. هكذا ظهر

وفي التفاصيل، نشرت جيسيكا عازار صورة على حسابها عبر انستغرام مع ابنها فهد في غاية السعادة .

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على الصورة وعلى وسامة "فهد"، مشيرين إلى انه نسخة عن والده رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان.