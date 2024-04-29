المنشد علي بركات ضيف تمام بليق في الحلقة الأولى من "النشرة مع تمام"

لا زال اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شروق المعروفة بـ سانشاين، وزوجها جورج ديب العروف باسم دكتور فود، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفيديو الذي نشرته شروق امس معلنة طلاقها من دكتور فود.

