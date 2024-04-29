المنشد علي بركات ضيف تمام بليق في الحلقة الأولى من "النشرة مع تمام"

ويستضيف تمام بليق في الحلقة الأولى من البرنامج المنشد اللبناني علي بركات، ويطلق تصريحات وتفاصيل جديدة عن حياته لأول مرة.
"النشرة مع تمام" تتابعونه الليلة الساعة 9:30 على قناة الجديد.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة اللبنانية "نادين لبكي" لتكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الـ "77" والتي ستقام ما بين 14 و25 أيار/ مايو القادم.
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