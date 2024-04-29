إطلالة ستيفاني عطالله تعرضها للانتقاد

وفي التفاصيل، شاركت ستيفاني مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة خطيبها الفنان جوزيف عبود الملقب بـ "زاف"، اذ ظهرت بإطلالة منسقة الألوان مع خطيبها، فارتدت جاكيت مع "هوت شورت" قصير.وانهالت تعليقات المُتابعين الذين انقسموا بين مؤيد لهذه الإطلالة ومنتقد، حيث علّق العديد منهم بالقول: "شكلا ناسية البنطلون".