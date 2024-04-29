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اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي
اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي
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اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي

فن

2024-04-29 | 09:50
اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي
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Aljadeed
اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي

كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار المخرجة اللبنانية "نادين لبكي" لتكون عضوا في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لدورته الـ "77" والتي ستقام ما بين 14 و25 أيار/ مايو القادم.

الجدير بالذكر أنه منذ أن بدأت نادين لبكي مسيرتها السينمائية، أصبح لها مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهر عالميًّا، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007، وبالتالي عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم" شارك في المسابقة الرسمية عام 2018، ونال جائزة لجنة التحكيم.

 

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