اختيار نادين لبكي ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي

الجدير بالذكر أنه منذ أن بدأت نادين لبكي مسيرتها السينمائية، أصبح لها مسيرة وطيدة مع هذا المهرجان الأشهر عالميًّا، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007، وبالتالي عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم" شارك في المسابقة الرسمية عام 2018، ونال جائزة لجنة التحكيم.