محاكمة جيرار ديبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم
أكد ممثلو الادعاء الفرنسيون أن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو سيُحاكم جنائياً في أكتوبر بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية مزعومة عام 2021 ضد امرأتين أثناء تصوير فيلم، وذلك بعدما تم احتجاز الفنان البالغ من العمر 75 عامًا للاستجواب من قبل الشرطة في باريس لعدة ساعات يوم الاثنين.
بهذا السياق، أصدر مكتب المدعي العام في باريس بياناً يقول: "تم استدعاء الممثل للمثول أمام المحكمة الجنائية بعد الاستجواب".
وفقًا للبيان، ستبدأ المحاكمة في أكتوبر بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم الذي وقع في سبتمبر 2021 خلال تصوير فيلم "لي فولي فير"، دون الكشف عن هويات الضحايا.