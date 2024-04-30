محاكمة جيرار ديبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم

أكد ممثلو الادعاء الفرنسيون أن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو سيُحاكم جنائياً في أكتوبر بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية مزعومة عام 2021 ضد امرأتين أثناء تصوير فيلم، وذلك بعدما تم احتجاز الفنان البالغ من العمر 75 عامًا للاستجواب من قبل الشرطة في باريس لعدة ساعات يوم الاثنين.



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