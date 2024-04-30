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ستيفاني عطالله تثير الجدل مجددا بإطلالتها الجريئة
ستيفاني عطالله تثير الجدل مجددا بإطلالتها الجريئة
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ستيفاني عطالله تثير الجدل مجددا بإطلالتها الجريئة

فن

2024-04-30 | 05:35
ستيفاني عطالله تثير الجدل مجددا بإطلالتها الجريئة
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Aljadeed
ستيفاني عطالله تثير الجدل مجددا بإطلالتها الجريئة

أحدثت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بسبب اطلالاتها الجريئة وغير المحتشمة، بحسب ما وصفها البعض، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان امي غالا المقام في دبي بالامارات العربية المتحدة.

وشاركت ستيفاني مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور بعد حصولها على جائزة Artist in Fashion، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز، اذ ارفقت الصور بالتعليق التالي: "سعيدة للغاية لفوزي بجائزة Artist in Fashion في مهرجان امي غالا بالأمس.. يا لها من ليلة سحرية".
وتابعت: "يشرفني أن يتم الاعتراف بإحساسي بالأناقة وإنجازاتي في مجال الفنون في مدينة الجمال دبي.. أشكركم على الحب.. سأشارككم المزيد من التفاصيل عن تلك الليلة قريبًا".
اللافت كانت اطلالة ستيفاني التي وصفها البعض بالجرئية، اذ ارتدت فستانا طويلا مفتوحا عند الصدر، ما عرضها لانتقادات كبيرة، الا انها عمدت الى اغلاق خاصية التعليقات ومنعت المتابعين من إبداء رأيهم بإطلالتها.

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