لهذا السبب رفضت منة فضالي تجميد بويضاتها

وأكدت منة أنها مع فكرة التبرّع بالأعضاء، اذ قالت: "أنا مع التبرع بالأعضاء، لكن لأشخاص يحتاجونها، وليس ليستخدموها للبيع".وتابعت: "أما عن تجميد البويضات فكنتُ على وشك فعل ذلك ولكنني رفضت بعدما علمت أن صديقتي أصيبت بالسرطان بسبب هذه العملية".