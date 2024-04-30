لهذا السبب رفضت منة فضالي تجميد بويضاتها

وجّه الفنان المصري تامر حسني، رسالة تحذير الى كل عروسين في ليلة زفافهما، في مقطع فيديو من كواليس الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى"، نشره على حسابه عبر انستغرام.
خرج الفنان السوري ناصيف زيتون عن صمته، بعد ان اثار اختفاءه موجة جدل واسعة بين جمهوره ومحبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن تعرضه للسرقة.
احتفلت أميرة ويلز كيت ميدلتون والأمير ويليام بالذكرى السنوية الثالثة عشر لزواجهما، حيث شاركا على حسابيهما الرسميين عبر "إنستغرام"، صورة نادرة لم تُعرض من قبل، جمعتهما خلال حفل زفافهما الذي أُقيم عام 2011.