صورة نادرة لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى 13 لزواجهما

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A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)
A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)
وجّه الفنان المصري تامر حسني، رسالة تحذير الى كل عروسين في ليلة زفافهما، في مقطع فيديو من كواليس الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى"، نشره على حسابه عبر انستغرام.
خرج الفنان السوري ناصيف زيتون عن صمته، بعد ان اثار اختفاءه موجة جدل واسعة بين جمهوره ومحبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن تعرضه للسرقة.
أكد مصدر مقرب من الفنان الكندي جاستن بيبر انه قد وصل إلى مرحلة صعبة، وذلك بعد المنشور الذي شاركه جاستن على إنستقرام وأثار من خلاله قلق متابعينه قبل يومين.