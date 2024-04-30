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صورة نادرة لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى 13 لزواجهما
صورة نادرة لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى 13 لزواجهما
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صورة نادرة لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى 13 لزواجهما

فن

2024-04-30 | 05:56
صورة نادرة لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى 13 لزواجهما
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Aljadeed
صورة نادرة لـ الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الذكرى 13 لزواجهما

احتفلت أميرة ويلز كيت ميدلتون والأمير ويليام بالذكرى السنوية الثالثة عشر لزواجهما، حيث شاركا على حسابيهما الرسميين عبر "إنستغرام"، صورة نادرة لم تُعرض من قبل، جمعتهما خلال حفل زفافهما الذي أُقيم عام 2011.

وظهرت أميرة ويلز في الصورة، وهي ترتدي فستان زفافها الذي جاء على شكل حرف v، مُغطى بطبقة من الدانتيل من توقيع مصمم الأزياء ألكسندر ماكوين، حيث بلغت تكلفته ربع مليون جنيه إسترليني، وتميز بتصميمه البسيط، فيما وضعت على رأسها "هالو تيارا" من "كارتييه".
 وأطلّ الأمير ويليام بالزي الأحمر المعروف رسميًا لضباط الحرس الإيرلندي، حيث كان في ذلك الوقت هو العقيد الأعلى، وعلقا على الصورة بالقول: "قبل مرور 13 سنة".
وتفاعل عدد كبير من المشاهير والمتابعين مع الصورة، فقد علقت المُصورة ميلي بيلكنغتون: "عيد زواج سعيد، لا أصدق أن 13 عامًا قد مرت، تذكروا تلك اللحظة جيداً. أرسل لكما الكثير من الحب في هذا اليوم المميز".

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