تامر حسني يوجّه رسالة تحذير لكل شخص يستعد للزواج

وفي التفاصيل، اظهر الفيديو المشهد الأخير في الفيلم المتعلق بحفل الزفاف، اذ ظهر تامر حسني وهو يجري مُمسكاً بيد الممثلة المصرية مي عز الدين في مشهد زفافهما بالفيلم، إلا أنهما انزلقا وسقطا أرضاً.وعلّق تامر على الفيديو قائلاً: "رسالة لكل عريس متتهورش وتعمل فيها تامر حسني عشان معاك واحدة لابسة فستان بتتعلم فيه المشي... وأصلاً أصل المشهد كان كده زي ما انتوا شايفين... يعني أنا نَفسي اتفرشت فرشة بيدرّسوها لحد النهاردة في الصين... الله يباركلك يا سلمى".