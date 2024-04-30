تامر حسني يوجّه رسالة تحذير لكل شخص يستعد للزواج

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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
خرج الفنان السوري ناصيف زيتون عن صمته، بعد ان اثار اختفاءه موجة جدل واسعة بين جمهوره ومحبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن تعرضه للسرقة.
احتفلت أميرة ويلز كيت ميدلتون والأمير ويليام بالذكرى السنوية الثالثة عشر لزواجهما، حيث شاركا على حسابيهما الرسميين عبر "إنستغرام"، صورة نادرة لم تُعرض من قبل، جمعتهما خلال حفل زفافهما الذي أُقيم عام 2011.
أكد مصدر مقرب من الفنان الكندي جاستن بيبر انه قد وصل إلى مرحلة صعبة، وذلك بعد المنشور الذي شاركه جاستن على إنستقرام وأثار من خلاله قلق متابعينه قبل يومين.