أول تعليق من ديما بياعة على إنتاج جزء ثالث من "الفصول الأربعة"

وفي التفاصيل، قالت ديما بياعة على مقطع فيديو شاركته عبر"تيك توك"، إنها لا تشعر بإمكانية التحضير لجزء ثالث من المسلسل؛ لا سيما بعد وفاة عدد من نجوم العمل، على رأسهم الفنان خالد تاجا ونبيلة النابلسي وهالة شوكت، وأنطوانيت نجيب، والمخرج حاتم علي، واصفة إياهم بـ"عماد العمل".

تابعت ديما، التي شاركت في الجزأين الأول والثاني، أن هناك عددًا آخر من النجوم استقروا في أماكن أخرى، مثل الفنانة يارا صبريوالفنان جمال سليمان.

وأضافت ديما أن ريم حنا، ودلع الرحبي، كتبتا المسلسل بنكهة جميلة ومختلفة، مشددة على ضرورة اجتماع الثنائي لكتابة جزء ثالث، وفي حال عدم تواجدهما معاً فلا داعي للأمر برمته، وبقاء الجزأين السابقين خالدين في أذهان الجمهور. وتساءلت قائلة: كيف نطبخ طبخة ونصف الأكلة غير موجودة؟"