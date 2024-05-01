اول ظهور علني للملك تشارلز بعد تشخيصه بالسرطان وهذا ما كشفه

وأكد الملك تشارلز أنه شعر بـ"صدمة" عندما علم بالتشخيص. وقد زار الملك تشارلز مرضى السرطان في مركز "ماكيلان" بمستشفى جامعة كزليدج لندن، حيث سُئل عن حالته الصحية، ليردّ قائلاً: "أنا بخير، شكرًا جزيلاً لكم. المرض ليس سيئًا للغاية، ولكنه دائمًا يكون صدمة صغيرة، أليس كذلك؟ يجب أن أتلقّى جرعتي من العلاج بعد ظهر اليوم أيضًا". مبديا تعاطفه وتضامنه مع المرضى الموجودين في المركز.