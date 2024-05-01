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خطوبة ليليا الاطرش وماجد المهندس الى الواجهة مجددا وخاتم خطوبة يثير الشكوك
خطوبة ليليا الاطرش وماجد المهندس الى الواجهة مجددا وخاتم خطوبة يثير الشكوك
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خطوبة ليليا الاطرش وماجد المهندس الى الواجهة مجددا وخاتم خطوبة يثير الشكوك

فن

2024-05-01 | 06:16
خطوبة ليليا الاطرش وماجد المهندس الى الواجهة مجددا وخاتم خطوبة يثير الشكوك
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Aljadeed
خطوبة ليليا الاطرش وماجد المهندس الى الواجهة مجددا وخاتم خطوبة يثير الشكوك

انتشرت خلال في الساعات القليلة الماضية شائعات حول خطوبة الفنان العراقي ماجد المهندس والممثلة السورية ليليا الأطرش المعروفة بشخصية "لطفية" في مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد ظهورها بخاتم خطوبة.

مستخدمو منصة "إكس" تداولوا بشكل واسع هذه الأخبار دون تأكيد من الطرفين، إذ اختار ماجد المهندس وليليا الاطرش صامتين بخصوص هذه الشائعات.

 يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتداول فيها شائعات حول خطوبة هذا الثنائي، فسبق وأن أثارت ليليا فضول المتابعين بنشرها صورة تجمعها بالمهندس مرفقة برسالة رومانسية في عيد الحب.

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