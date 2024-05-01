سيرين عبد النور تتعاطف مع كارثة حريق بشارة الخوري: الله يصبر أهلهم
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم والسياسيون مع كارثة الحريق الذي حل في أحد المطاعم في منطقة بشارة الخوري عصر يوم أمس.
وسقط على اثره 8 ضحايا اختناقا وجريحَين حالتهما خطرة جرّاء تسرب غاز في المطعم ما أدى إلى وقوع الكارثة.
ومن جهتها، عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن تأثرها بسبب الكارثة التي حلت، وكتبت على حسابها الرسمي عبر منصة اكس: " الله يصبر أهلهم على هالمصيبة الله يرحمهم ويغفر لهم"، وأرفقت التدوينة مع هاشتاغ بشارة الخوري.